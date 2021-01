Et ungt par og deres lille barn reddede sig onsdag aften ud af en brændende lejlighed i Vejle i sidste øjeblik.

Politiet efterforsker sagen som en mulig påsat brand.

Det fortæller vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, Jørn Bystrup, til B.T.

»Vi mener, at branden er påsat. Derfor har vi afspærret ejendommen, mens undersøgelserne af eventuelle mistænkelige forhold foregår,« siger han.

Politi og brandvæsen blev alarmeret onsdag aften klokken 21.23. Anmeldelsen lød på brand i en lejlighed ved Nyboesgade 34 A.

Vagtchefen forklarer, at branden opstod i opgangen på trappen, og at der ikke umiddelbart var andet, der skulle kunne have antændt ilden på stedet.

»Derfor formoder vi, at branden formentligt er antændt forsætligt,« siger Jørn Bystrup.

Derudover blev en person klædt i sort tøj set løbe fra stedet på nogenlunde samme tidspunkt.

Politi og brandvæsen rykkede talstærkt ud i Vejle onsdag aften, da en formodet påsat brand brød ud i en beboelsesejendom. Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Politi og brandvæsen rykkede talstærkt ud i Vejle onsdag aften, da en formodet påsat brand brød ud i en beboelsesejendom. Foto: Presse-Fotos.dk

Branden kom hurtigt under kontrol, og ingen personer kom noget til.

Nu skal brandteknikere undersøge stedet nærmere.

Den unge familie og en beboer på 2. sal er blevet genhuset, mens undersøgelserne finder sted. Derefter skal skadesservice vurdere, hvor omfattende brandskaderne er, og hvorvidt beboerne kan flytte tilbage.

I ejendommens stueetage ligger et bordel, men politiet har ingen formodninger om, at det skulle være en anledning til, at nogen tilsyneladende ønsker at sætte ild til stedet.

Det vides heller ikke på nuværende tidspunkt, om der skulle være andre motiver til ildspåsættelsen.

»Vi efterforsker bredt og ser ingen åbenlyse motiver. Vi kigger bredt på alle muligheder,« siger vagtchefen.

Politiet er interesseret i at høre fra borgere, der måtte have set noget mistænkeligt omkring gerningsstedet cirka fra kl. 21-21.30.

Henvendelser i sagen kan ske til Sydøstjyllands Politi på telefon 114.