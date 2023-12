I adskillige timer har politiet været til stede på en adresse for at undersøge et 'mistænkeligt forhold'.

Det oplyser politiet til Fyens Stiftstidende.

Politiets indsats foregår på Ejbyvej mellem Ejby og Fjelsted.

»Klokken 13.52 modtager vi anmeldelsen om et mistænkeligt forhold. Vi kører derned, og vi er endnu ikke helt færdige med at finde ud af, hvad der er foregået. Det er det, vi efterforsker nu,« siger vagtchef Torben Jakobsen til Fyens Stiftstidende.

Politiet tilføjer, at man formoder, noget kriminelt har fundet sted på adressen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Fyns Politi.

Indtil videre uden held.

B.T. følger sagen.