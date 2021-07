Fyns Polti har tirsdag været til stede ved en adresse i Sanderum i det sydlige Odense.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Her skriver Fyns Politi, at årsagen er, at de efterforsker 'et mistænkeligt forhold.'

Hvad det mistænkelige forhold er, kan de ikke uddybe, skriver de videre på Twitter.

Fyns Politi oplyser, at de har været ude på adressen i Sanderum siden middag. Her til aften blev de så færdige på stedet.

Siden tirsdag middag har vi været til stede på en adresse i Sanderum i det sydlige Odense. Vi er nu færdige på stedet. Vi efterforsker et mistænkeligt forhold og kan pt. ikke oplyse yderligere. Mvh. Vagtchefen #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 27, 2021

B.T følger sagen.