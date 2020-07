Politiet arbejder ud fra, at en 20-årig kvinde fra Køge-området er blevet dræbt.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

'Vi får en anmeldelse om et mistænkeligt forhold på en adresse i Køge ved 16-tiden og finder en 20-årig kvinde død, da vi ankommer til adressen. Hvad der konkret er sket er for tidligt at sige, men vi efterforsker sagen som et drab.'

Tre personer er desuden anholdt, og de er alle sammen mænd. De har alle en relation til kvinden, men yderligere om mændenes identitet vil politiet ikke sige noget om.

Over for B.T. forklarede politiet tidligere, at man var massivt til stede i Køge.

»Vi er i gang med at sætte en stor efterforskning i gang, og jeg kan sige, vi sætter alt i værk i forbindelse med efterforskningen,« sagde vagtchef Lara Galaz.

Lars Galaz ville ikke kommentere nærmere på, hvorfor politiet kaldte dødsfaldet 'særdeles mistænkelige forhold'. Kun at man fandt kvinden, hvilket politiet har reageret kraftigt på.

Politiets arbejde har foregået på Københavnsvej i Køge, hvor kvinden blev fundet død i en lejlighed. Politiet modtog anmeldelsen klokken 15.55.

Det er ikke politiets opfattelse, at sagen har forbindelse til rocker- eller bandemiljøet, står der i pressemeddelelsen.

De pårørende er underrettet.