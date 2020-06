Politiet og kriminalteknikere har mandag været massivt til stede ved en ejendom i Salten nær Silkeborg.

Her efterforskede Midt- og Vestjyllands Politi et mistænkeligt dødsfald.

Det bekræfter politikommissær i afdelingen for personfarlig krminalitet hos Midt- og Vestjyllands Politi, Tue Nissen, over for B.T.

»Vi har i dag været talstærkt til stede derude for at klarlægge, hvad der er sket,« siger han om en efterforskning, der startede mandag formiddag.

Foto: Viktor Nørgaard Rimdal / Byrd Vis mere Foto: Viktor Nørgaard Rimdal / Byrd

Teknikere og en retsmediciner har også været til stede ved ejendommen.

Midt- og Vestjyllands Politi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om afdødes køn, alder og selve dødsårsagen.

»Vi afventer en opduktionserklæring, før vi kan klarlægge en dødsårsag,« fortæller Tue Nissen.

Den afdødes pårørende er blevet underrettet.