Omkring kvart over fem fredag morgen blev Nordjyllands Politi kaldt ud til en adresse i Brønderslev.

Omtrent en time forinden var en 75-årig kvinde blevet fundet hårdt kvæstet af et hovedtraume – måske forårsaget af et fald. Med ambulance blev hun bragt på sygehuset, men hendes liv stod ikke til at redde.

Hun døde 05.13, og herefter involverede man Nordjyllands Politi, der nu efterforsker sagen som et såkaldt mistænksomt dødsfald.

'Mistænkeligt dødsfald' er en betegnelse, politiet bruger i sager, hvor en borger er død, og hvor man ikke umiddelbart kan udelukke, at der er sket en forbrydelse.

I en pressemeddelelse oplyser vicepolitiinspektør Niels Kronborg, der leder efterforskningen af sagen:

»Da vi kom frem til stedet og påbegyndte vores arbejde, vurderede vi, at omstændighederne omkring dødsfaldet skal undersøges nærmere – og derfor undersøger vi sagen som det, vi kalder for et mistænkeligt dødsfald.«

»Vores videre efterforskning skal nu klarlægge præcist, hvad der er sket før, under og efter dødsfaldet.«

På adressen i Brønderslev var også kvindens 54-årige søn. Han skulle have været til stede under det mulige fald.

»Denne person er anholdt som led i efterforskningen, men vi kan ikke udtale os nærmere om dødsfaldet og den efterfølgende anholdelse, før vores undersøgelser har belyst sagens omstændigheder nærmere.«

Overfor B.T. uddyber vicepolitiinspektøren, at det var et familiemedlem til den 54-årige og den 75-årige kvinde, der ringede 112 omkring klokken fire.

Forinden havde den 54-årige rakt ud og fortalt om den kvæstede 75-årige, der altså efterfølgende drog sit sidste suk på sygehuset.

Omstændighederne omkring dødsfaldet – eksempelvis om der var en trappe involveret i det mulige fald – kan han ikke udtale sig om for nuværende.

»Vi er lige nu i gang med det, der hedder en findestedsundersøgelse. Her undersøger vi, om der er spor efter fald eller andet.«

»Udover det har vi en række afhøringer, som vi skal igennem. Blandt andet en afhøring af den 54-årige mand,« forklarer Niels Kronborg.

Nordjyllands Politi vil melde ud, når der er kommer nye, relevante oplysninger i sagen, oplyses det.

B.T. følger sagen …