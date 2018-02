Midt- og Vestjyllands Politi er søndag i gang med en efterforskning i Humlum ved Struer.

Der er tale om en efterforskning af en kvindes dødsfald, som politiet betegner som 'mistænkeligt'.

Det bekræfter vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Lars Even, over for BT.

Søndag ved 19.15-tiden er politiet ved at være færdig på adressen efter at have undersøgt omstændighederne siden søndag eftermiddag. Mandag skal der foretages et ligsyn.

»Jeg kender endnu ikke resultatet af undersøgelserne nærmere, men det er fortsat vores opfattelse, at der er sket noget mistænkeligt,« siger vagtchefen.

Han ønsker ikke at komme nærmere ind på hvad det er, der gør, at politiet opfatter dødsfaldet som mistænkeligt.

Politiet regner tidligst med at have nyt i sagen mandag.