To anmeldelser inden for kort tid har fået Nordjyllands Politi til at efterforske en sag om en blufærdighedskrænker i Aalborg-bydelen Vejgaard.

»Det drejer sig som en mand, der tager kontakt til to mindreårige piger og spørger, om han må se deres bagdel mod betaling,« forklarer Simon Hjorth Jacobsen, der er leder af Nordjyllands Politis forebyggelsesafdeling.

»Hændelserne finder sted inden for kort afstand, både tidsmæssigt og geografisk, og pigernes beskrivelser af manden er sammenfaldende. Derfor formoder vi, at der er tale om én mand,« uddyber han.

Den ene pige blev antastet af en mand på et elløbehjul, da hun gik ad Marievej kort før klokken 14 tirsdag eftermiddag. Pigen var på det tidspunkt på vej hjem fra skole.

Her spurgte manden ifølge en fra Nordjyllands Politi til pigens alder, bopæl og tilbød hende herefter penge for at vise sin bagdel.

Et tilbud, som pigen afviste, og manden forlod stedet i retning mod Sofievej.

Den anden pige blev antastet af, hvad politiet formoder er samme gerningsmand, på Jens Baggesens Vej ved en motorvejsbro. Det skete mellem klokken 14.15 og 14.45.

Her tilbød manden på samme vis penge mod at pigen viste ham bagdelen.

Nordjyllands Politi kæder de to episoder sammen og vil gerne høre fra personer, der har oplysninger om manden.

»Vi hører meget gerne fra borgere, der mener at have set noget af relevans for sagerne, eller som kender til manden. Ring til os på 114,« opfordrer Simon Hjorth Jacobsen.

Politiet er opmærksomme på, at hændelserne kan føre til utryghed blandt borgerne i Aalborg-bydelen.

»De familier, der bor i Vejgaard-området, skal kunne føle sig trygge ved, at deres børn går til og fra skole. Derfor sender vi også ekstra patruljer ud at køre i området, og vi gør, hvad vi kan, for at finde frem til den omtalte mand. Man er meget velkommen til at rette henvendelse til os,« afslutter Simon Hjorth Jacobsen.

Politiet har frigivet følgende signalement af manden.

• Mand

• Etnisk dansk, talte dansk uden accent

• 20-30 år

• Almindelig til let kraftig af bygning

• Kort brunt hår

• Formentlig brunt skæg på hagen under mundbind

• Iført sort jakke/trøje og blå cowboybukser

• Bar på en hvid plastikpose med røde bogstaver under episoden på Marievej

• Kørte på et sort elløbehjul