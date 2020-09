En grum sag om mulig dyremishandling med dødelig udgang er under efterforskning hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Offeret er en hest hos Holbæk Rideklub, som endte med at måtte aflives.

»Det er korrekt, at vi har været ude til en hændelse på en rideklub i Holbæk fredag formiddag, hvor der var skader på en hest, men jeg kan foreløbig ikke komme nærmere ind på, hvorfra de skader stammer. Det er vi i gang med at undersøge,« oplyser vagtchef Mads Haugaard hos Midt- og Vestsjællands Politi lørdag formiddag til B.T.

Vagtchefen bekræfter, at der var tale om voldsomme skader på hesten, som blev aflivet af en tilkaldt dyrlæge, inden politifolkene nåede frem.

Skaderne blev opdaget fredag morgen og er tilsyneladende blevet påført hesten i løbet af natten til fredag.

Nærmere undersøgelser af den døde hest skal nu forsøge at klarlægge præcist, hvad den har været udsat for.

»Det er vores særlige dyreværnsenhed her hos politiet med særligt uddannede folk, som sammen med efterforskerne og nogle fagpersoner nu skal behandle sagen.

B.T. har lørdag formiddag forsøgt at få en kommentar til sagen hos Holbæk Rideklub, hvor man dog foreløbig er fåmeldte om sagen.

»Så længe vi ikke har nogle konkrete svar fra instanserne, så melder vi ikke noget ud. Hestefolk her rundt omkring ved det godt, men vi bliver nødt til at vente på, at vi får svar fra politiet og dyrlægerne,« siger Mitte Møller, der er næstformand i Holbæk Rideklub.