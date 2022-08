Lyt til artiklen

Politiet beder eventuelle vidner om hjælp i en sag, hvor en mand på omkring 30 år hev en 'pistollignende' genstand frem ved et storcenter.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i tirsdagens døgnrapport.

Hændelsen skete mandag ved Greve Centret, hvor en 45-årig mand kørte rundt på centrets parkeringsplads.

Foran ham var en anden bil, som stoppede op, hvorefter en mand – den føromtalte mand på omkring 30 år – steg ud. Den 45-årig dyttede af den forankørende bil og fik efterfølgende en 'fuckfinger' retur.

Herefter satte den omkring 30-årige mand sig igen en i bilen, hvor han tog en pistollignende genstand frem, som han fremviste. Politiet skriver også, at han ikke truede direkte med våbnet.

Ikke desto mindre blev flere patruljer sendt til stedet, men manden var ikke til at finde. Nu har politiet igangsat en efterforskning:

»Politiet efterforsker nu sagen, for at forsøge at finde frem til manden med den pistollignende genstand, for at afklare, om der er tale om et rigtigt våben eller en softgun/attrap,« lyder det i døgnrapport.

Det fremgår videre, at manden med den pistollignende genstand kørte fra stedet som passager. Bilen, en grå Nissan i en større model, blev kørt af en ældre mand.

Bagpå var en cykel – og bilen kørte væk i retningen ad Dønnergårds Allé og videre hen til rundkørslen ved Greve Centervej, hvor den drejede af ved Hegnet.

Den omkring 30-årige mand bliver desuden beskrevet som usoigneret og iført mørkeblå jeans.

Personer, der set eller ved noget, bedes kontakte politiet med oplysninger på telefon 1-1-4.