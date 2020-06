En person er fundet død på en adresse i Salten syd for Silkeborg. Politiet holder alle muligheder åbne.

Politiet er mandag til stede ved en adresse i Salten nær Silkeborg. Ifølge Ekstra Bladet drejer det sig om et mistænkeligt dødsfald.

Betegnelsen "mistænkeligt dødsfald" bruger politiet i sager, hvor en person findes død, og hvor man ikke umiddelbart kan afvise, at der ligger en forbrydelse bag.

I langt de fleste sager om mistænkelige dødsfald er der dog ikke tale om forbrydelser.

For eksempel meldte Sydøstjyllands Politi søndag ud, at man undersøgte et dødsfald i Vejle. Senere søndag lød meldingen så, at selv om man ikke havde fastlagt dødsårsagen, så var man nu af den overbevisning, at der ikke var sket en forbrydelse.

Mandagen har ud over det mistænkelige dødsfald i Salten også budt på et mistænkeligt dødsfald i Sæby i Nordjylland. Her er en ældre kvinde fundet livløs på en adresse i Strandgade.

Ved et mistænkeligt dødsfald indleder politiet en efterforskning af gerningsstedet, som var der tale om et drab. Det sker, for at eventuelle vigtige spor ikke skal gå tabt.

Der er også eksempler på, at politiet i sager om mistænkelige dødsfald foretager anholdelser for at have styr på mulige gerningsmænd.

/ritzau/