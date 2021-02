Et par efterladte badesandaler har sat gang i en efterforskning ved Nordhavn i København.

Da badesandalerne er efterladt på kajen, bliver det efterforsket som en mulig drukneulykke.

Det oplyser vagtchefen hos Københavns Politi til B.T.

»Vi er i gang med at se, om der er nogen i vandet, og brandvæsnet hjælper os på stedet. Men vi har ikke fundet nogen endnu,« siger vagtchefen.

Han slår dog fast, at badesandalerne sagtens også bare kan være glemt på kajen. Derfor har man også bedt formanden for badeklubben i nærheden, at spørge på Facebook om nogen vil kendes ved badesandalerne.

Anmeldelsen kom ind klokken 18.21

Der er ingen, der er meldt savnet.

B.T. følger sagen.