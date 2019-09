Natten til fredag har der fundet en eksplosion sted på en villavej i Brøndby.

Københavns Vestegns Politi modtog klokken 00.45 en anmeldelse om et 'stort brag', som viste sig at skyldes en eksplosion i et køretøj.

»Der er tale om en bil, der holdt parkeret ved Svanedammen,« siger Lars Guldborg, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, kort før klokken 05.00 fredag morgen.

»Vi arbejder stadig på stedet, og vi ved ikke så meget endnu.«

Både bilen er blevet ødelagt ved eksplosionen, mens også den overdækning, som bilen stod parkeret under ved villaen har taget skade.

Politiet kan endnu ikke svare på, om der er tale om en bevidst handling.

De har tilkaldt sprængstofeksperter, som undersøger stedet.

Der er ingen personskade i forbindelse med eksplosionen.



