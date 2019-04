Kort efter midnat modtog Københavns Politi en anmeldelse om en eksplosion i en bil nær Mjølnerparken.

Københavns Politi har natten til søndag modtaget en anmeldelse om en eksplosion i en bil på Hothers Plads ved Mjølnerparken på Nørrebro i København.

Det oplyser Michael Andersen, der er vagtchef ved Københavns Politi, tidligt søndag morgen.

- Vi holder fortsat kortene lidt tæt til kroppen, siger vagtchefen.

- Men jeg kan bekræfte, at der er en bil, som har været udsat for en form for sprængning. Hvad der er sket, og hvad der har været i bilen, det ved vi ikke endnu.

Politiet modtog anmeldelsen om eksplosionen klokken 00.57 søndag. Den involverede bil er en lille varebil, oplyser Michael Andersen.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med eksplosionen.

Politiet er fortsat til stede i området omkring Hothers Plads tidligt søndag morgen. Men afspærringerne vil ikke skabe trafikale problemer, melder politiet.

- Vi har ikke flere oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt. Vi er ved at undersøge sagen nærmere, siger Michael Andersen.

Ifølge fotobureauet Local Eyes er der tale om en hvid varevogn, der er "flået i stykker". Local Eyes melder videre, at der er et stort politiopbud i området.

/ritzau/