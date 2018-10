Teknikere og efterforskere er netop nu til stede på en gård i Helsinge i Nordsjælland.

B.T.'s medarbejder på stedet oplyser, at der er både politi, mænd i blå dna-dragter og en drone til stede på gården.

Det sker samtidig med, at den 49-årige mand, der er sigtet for drabet på 52-årige Lars Halvor Hermansen, fremstilles i grundlovsforhør.

Den 52-årige har været forsvundet siden den 18. september i år.

Politikommissær Henrik Gunst fra Nordsjællands Politi har bekræftet over for Ritzau, at man undersøger en gård i Helsinge i forbindelse med sagen.

Politiet oplyser til Ritzau, at den sigtede efter grundlovsforhøret er blevet retten varetægtsfængslet i to uger.

»De har spærret af i et stort område omkring gården,« fortæller B.T.'s medarbejder

Politiet har også hunde med på stedet.

Tirsdag fortalte politiet, at man frygtede, at den 52-årige Lars Halvor Hermansen havde været udsat for en slem forbrydelse i forbindelse med mandens forsvinden.

Dagen efter anholdt og sigtede politiet en 49-årig mand for drab, og han er i dag i grundlovsforhør i Helsingør.

Politiet troede først, at der var tale om en ulykke.

Efter en cirka en måned skiftede de mening og udtalte, at der kunne være tale om et drab.

Opdateres...