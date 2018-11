Nordjyllands Politi efterforsker en sag som et drab på en kvinde i en garage i Hadsund.

En 28-årig mand fra lokalområdet er anholdt, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Vicepolitiinspektør Niels Kronborg fortæller til B.T., at politiet er til stede med efterforskere omkring gerningsstedet, som er en garage i et beboelsesområde.

»Vi kan sige, at det tyder på, at der er sket et drab. Vi har fundet et lig, men vi vil ikke sige mere om identiteten, alderen eller kønnet på personen. Vi er stadig tilstede på gerningsstedet og undersøger spor,« siger Niels Kronborg.

Nordjyllands Politi modtog anmeldelsen klokke 04.20, som gik på en alvorlig hændelse i Hadsund i Mariagerfjord Kommune. Naboer i området fortæller, at der fra tidlig morgen har været afspærret på vejen og at hundepatruljer har afsøgt garageanlægget, hvor liget blev fundet, og de nærliggende haver. Beboerne i nærområdet har talt med politiet, som kun kan sige, at de efterforsker en 'alvorlig' hændelse. I løbet af morgenen er flere retsteknikkere ankommet til stedet.

Her ses dele af det afspærrede område

Nordjyllands Politi foretager forhøringer i området og Niels Kronborg uddyber, at der er 'en masse vi skal tale med'.

Udover betegnelsen 'drab' vil politiet ikke uddybe, hvad der gør hændelsen til 'alvorlig'.

