Et kvindelig i en garage på Nørregade i Hadsund by har fået politiet til at indlede en større efterforskning søndag formiddag.

Sagen efterforskes som et drab, lyder det fra Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. En 28-årig mand fra lokalområdet er anholdt.

Politiet modtog klokken 04.20 en anmeldelse om en alvorlig hændelse i området, der ligger i Mariagerfjord Kommune.

Manden skal fremstilles i grundlovsforhør søndag klokken 15. Det sker ved Retten i Aalborg.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse søndag eftermiddag, at den anholdte mand sigtes for drab samt for usømmelig omgang med lig. Overtrædelse af straffelovens § 237 og § 139.

Niels Kronborg, der er vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, vil dog kun over for Ritzau bekræfte, at manden sigtes for drab.

Politiet modtog anmeldelsen telefonisk fra en person, hvis identitet vicepolitiinspektøren ikke ønsker at komme nærmere ind på.

Myndighederne arbejder søndag formiddag flere steder i Hadsund, hvor de forsøger at sikre sig spor i sagen. De er endnu ikke bekendt med kvindens identitet.

- Vi har nogle spor at gå efter, men hun er endnu ikke identificeret, siger Kronborg til Ritzau.

Kort før klokken 11.00 vil politiet - af hensyn til efterforskningen - ikke komme ind på, hvilken tilstand liget var i, da det blev fundet.

Den 28-årige, der er blevet anholdt, ventes at skulle fremstilles i grundlovsforhør søndag klokken 15. Det sker ved Retten i Aalborg.

