19-årig sigtes for at have slået 53-årigt familiemedlem ihjel. Politiet kalder dødsfaldet mistænkeligt.

Politiet har anholdt og sigtet en 19-årig mand for at have dræbt et familiemedlem på 53 år i Hjørring. Den unge kræves fængslet onsdag, oplyser Nordjyllands Politi.

Den formodede forbrydelse fandt sted i sidste uge.

Politiet kom ind i billedet, da det fredag aften blev tilkaldt, fordi den 53-årige mand var fundet død.

Dødsfaldet blev fundet mistænkeligt, og siden viste retsmedicinske undersøgelser, at manden havde været udsat for vold, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Den 19-årige blev anholdt tirsdag eftermiddag. De to har "familiære relationer", oplyser politiet, som dog ikke ønsker at gå i detaljer.

Retten i Hjørring skal onsdag i et retsmøde afgøre, om der er en begrundet mistanke mod den anholdte, og om han i givet fald skal varetægtsfængsles.

