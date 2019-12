Nordsjællands Politi er torsdag aften talstærkt til stede i området omkring Birkerød Skole i Birkerød.

Her har der tidligere på aftenens været et alvorligt knistikkeri, oplyser vagtchef Dan Houtved.

B.T.s medarbejder på stedet fortæller, at der på Birkerød Skole har været et arrangement, og deltagerne har fået besked på, at de ikke må forlade skolen.

Området på skolen er spærret af med tape, og politiet er på stedet.

Seneste oplysning fra B.T.s udsendte lyder, at politiet også er til stede ved en Rema 1000, der ligger ca. en kilometer fra Birkerød Skole.

Politiet modtog anmeldelsen herom klokken 19.23 og er i øjeblikket i gang med den indledende efterforskning.

Derfor kan vagtchefen for nuværende ikke sige meget om sagen.

Han fortæller dog, at et rimeligt stort område er blevet spærret af i forbindelse med efterforskningen.

