Onsdag rykkede Fyns Politi ud til en adresse for at undersøge et 'mistænkeligt forhold'.

Nu oplyser politiet, at en mand er fundet død på adressen.

»Der blev fundet en livløs person. Han er afgået ved døden,« siger vagtchef Sten Nyland.

Han tilføjer, at det drejer sig om 'en ældre mand'.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 13.52 onsdag eftermiddag og rykkede efterfølgende ud til adressen på Ejbyvej mellem Ejby og Fjelsted.

Her undersøgte politiet i flere timer, hvad der lå bag dødsfaldet.

Indledningsvis formodede politiet, at der lå noget kriminelt bag dødsfaldet, men det viser sig nu ikke at være tilfældet.

»Der er formentlig tale om en ulykke,« siger Sten Nyland.

Politiets arbejde på stedet er nu afsluttet.