Det er endnu uvist, hvorfor en kraftig brand pludselig brød ud på Amager i København onsdag aften.

Ilden opstod i et pizzeria på Amagerbrogade sidst på aftenen, og politi og brandvæsenet rykkede massivt ud.

Flammerne bredte sig i tre butikker fra stueplan og spredte sig til lejlighederne på 1. salen.

Kort efter klokken 23 lød meldingerne fra stedet, at branden var slukket.

Torsdag morgen har politiet dog ikke noget bud på brandårsagen.

»Det er for tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt. Nu skal brandstedet først køle af, og så vil brandteknikere undersøge det nærmere i løbet af dagen,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Martin Kajberg.

Han vil i den forbindelse heller ikke kommentere, hvorvidt der kan være tale om en påsat brand.

»Vi efterforsker bredt og tilgår den typer sager helt åbent. På nuværende tidspunkt har vi ikke lagt os fast på noget,« siger han.

Foto: Mikkel Johansen / Byrd

Flere beboere blev evakueret under branden.

Heldigvis kom ingen noget til under branden, men ifølge politiet er et par af lejlighederne så hårdt medtaget, at beboerne ikke kan vende tilbage.

Mens brandslukningen stod på, var et større område på Amagerbrogade fra omkring Højdevej til Parmagade spærret af. Den blev ophævet først på natten.