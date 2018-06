Politiet vil i dag være præventivt til stede med patruljer og vil reagere prompte på enhver anmeldelse om kast med æg, sten, vand og kanonslag mod studentervognene, der også i dag vil præge bybilledet med hujende og feststemte studenter på ladet.

Sådan lyder det fra vagtchefen ved Københavns Vestegn Politi, Lars Guldborg, efter flere studentervogne fredag blev angrebet med æg, sten, vand og kanonslag i Albertslund, Taastrup, Brøndby, Rødovre og Hvidovre.

Til jer der chikanerer vores studenter rundt omkring i politikredsen ved at kaste æg, vand, sten og kanonslag: STOP JER SELV! Det er ikke i orden at ødelægge en glad og festlig dag for de unge mennesker! Vi er derude og gør hvad vi kan for at fange jer/Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) 29. juni 2018

»Vi har ikke fået noget signalement af gerningsmændene. De kommer hurtigt frem og kaster, og så er de væk igen. Hvis der er nogen, der har set noget eller ser noget i dag, vil vi meget gerne tale med dem,« siger Lars Guldborg og tilføjer, at det kan gå gruelig galt, hvis nogen bliver ramt af stenkast eller lignende:

»De unge mennesker på ladet risikerer at blive ramt, og hvis chaufføren bliver ramt, kan han miste herredømmet over bilen, hvis han får et eller andet lige i bøtten.«

En fotograf ved Leen i Høje Taastrup kom fredag frem til en studentervogn, et kort øjeblik efter den var blevet ramt af æg. Æggekasterne var allerede forsvundet, og politiet var på stedet. Studentervognen fortsatte efter et kort ophold sin rute.

De seneste år har der været en række episoder i socialt belastede boligområder - hvoraf mange er at finde på regeringens såkaldte ghettoliste - hvor studentervogne, der er kørt ind i området, er blevet mødt med kanonslag, æg og flasker.

I Odense har Dansk Studenterkørsel under en vogntur i Vollsmose oplevet, at der fra en gruppe unge mennesker blev skudt med et våben op i luften, inden lastbilen blev angrebet med romerlys, kartofler og æg.

Ifølge Christian Lykke, der er indehaver af Dansk Studenterkørsel, var episoden heldigvis et enkeltstående tilfælde, og de har fortsat valgt at køre ind i Vollsmose, hvis eleverne beder om det. Men, siger han:

»Det er helt op til chaufføren, som står med det fulde ansvar, at vurdere, om det er sikkert eller ej. Hvis han er det mindste bange for, at en situation kan eskalere, kan han vælge at lade være med at køre derind eller forlade området før tid.«