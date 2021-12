Snapsene er kommet på bordet, sildene er klar og de grimme julepolyestersweatre er fremme. Alle julefrokosttraditionerne holdes i hævd - på nær en af de farlige.

For fra Fyns Politi melder de om en forholdsvis stille nat fra fredag til lørdag målt på ét parameter.

»Faktisk så var der ret roligt, når det kommer til spirituskørsel. Vi oplevede ikke, at vi havde så meget at lave, som vi ellers kan have det på det her tidspunkt,« siger vagtchefen ved Fyns Politi, Milan Holck Nielsen.

Han fortæller, at det dog ikke handler om, at der ikke var mennesker ude.

»Der var godt gang i byen, og der var fyldt med folk,« lyder det fra ham.

Det virker til, at de mennesker, der var taget ud 3. december, havde ladet bilen stå, men det er ikke sikkert, at den rolige aften er et forvarsel om, hvad der er i vente, lyder det videre.

»Det kan jo sagtens være, at det er i aften lørdag, det for alvor tager til. Det kan man ikke vide,« lyder det videre fra vagtchefen.

Derudover kan Milan Holck Nielsen fortælle, at der var et overfald i Svendborg, hvor en 17-årig dreng blev slået og sparket. En af de få større sager på en rolig nat, der ellers traditionelt godt kan byde på ballade på grund af de mange julefrokostgæster i byen.