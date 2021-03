Der er søndag eftermiddag endnu ingen anholdte i sagen om et skyderi, hvor en 22-årig mand blev ramt i hoften.

Efter mere end et halvt døgns efterforskning og adskillige vidneafhøringer har politiet stadig ikke fundet frem til gerningsmanden eller -mændene til et skyderi natten til søndag i Aalborg.

Her blev en 22-årig mand ramt af skud i hoften. Offeret er uden for livsfare. Han er i forvejen kendt af politiet.

Søndag eftermiddag giver vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi en status på sagen.

- Vi har endnu ingen anholdte. Vi har arbejdet hele natten og hele dagen med afhøringer af en hel del vidner. Derudover har vi lavet tekniske undersøgelser.

- Det er vores overbevisning, at skyderiet har forbindelse til en konflikt mellem nogle løse kriminelle netværk omkring Aalborg, men selve motivet kender vi ikke, siger Frank Olsen.

Han fortæller, at der ikke er tale om egentlige bander, da de pågældende netværk har løsere strukturer med en hyppig, løbende udskiftning af individerne i personkredsen.

- Det er unge mennesker af forskellige nationaliteter, der har fundet et fællesskab omkring disse netværk.

- De er drevet af fjendskab og gammelt nag, som handler om territorier og kamp om narkomarkedet, siger Frank Olsen.

Nordjyllands Politi har længe været opmærksom på grupperingerne, hvilket blandt andet har ført til øget patruljering i og omkring Aalborg.

Derudover samarbejder politiet med andre myndigheder - såsom Aalborg Kommune, Skattestyrelsen og andre politikredse - om at optrevle og forebygge kriminalitet i miljøet.

- Vi har været opmærksomme på dem i lang tid og har fulgt dem tæt.

- Så det er nogle unge mennesker, vi kender, siger Frank Olsen.

Den 22-årige mand blev ramt af skud på Vesterbro i Aalborg. Meldingen om skyderiet indløb hos alarmcentralen søndag klokken 02.59.

Et par timer tidligere - klokken 00.45 - modtog politiet en anmeldelse om et færdselsuheld på Hadsundvej i Aalborg. Da betjente ankom til stedet, viste det sig, at den forulykkede bil var blevet ramt af skud.

Heller ikke sagen om denne skudepisode har ført til nogen anholdelser.

/ritzau/