En muskuløst bygget mand forsøgte torsdag formiddag at lokke en 4.klasse-pige ind i sin bil. Pigen flygtede ind på skolen, og manden skyndte sig væk.

Den ubehagelige episode fandt sted på Lystrup Skole nord for Aarhus, hvor en maskeret mand kun tre uger tidligere forsøgte at bortføre en anden pige fra 4. klasse. De to hændelser er dog langt fra enestående for området.

Det er nu femte gang på otte måneder, at en børnelokker antaster et barn fra samme område. Torsdagens episode får Lystrup Skole til at skærpe tilsynet med børnene, mens Østjyllands Politi stadig efterforsker de fem, uopklarede sager.

»Det er foruroligengde, men vi har ikke noget nyt i sagerne. Der er flere, som har henvendt sig i dag, men vi har endnu ikke noget konkret eller et gennembrud. Efterforskerne kigger efter en sammenhæng mellem episoderne og tidligere signalamenter, og det ligger os meget på sinde at få fat på den eller de skyldige,« siger Michael Ørum, vagthavende ved Østjyllands Politi.

I kølvandet på de to episoder, hvor en ukendt person har antastet et barn på skolen, øger Østjyllands Politi deres tilstedeværelse og synlighed i området for at skabe 'ekstra tryghed'.

Politiet håber desuden, at lokale borgere vil være opmærksomme på, hvad der rør sig, og kontakter politiet med det samme, hvis der sker noget igen.

Skole har fået 'skærpet tilsyn'

På Lystrup Skole kalder skoleleder Katja Franziska Uth torsdagens episode for 'rigtig, rigtig træls', fordi alle - elever som ansatte - lige havde fået ro i kroppen efter, at en 10-årige pige blev forsøgt bortført på skolen den 12. oktober. Nu er skolelederens primære opgave igen at sikre ro og tryghed.

»Nu er der igen sket noget, som forskrækker os. Vi er meget opmærksomme på børnene, og vi har gjort alt det, vi kan gøre, i forhold til et skærpet tilsyn,« siger Katja Franziska Uth.

De skærpede tilsyn og nye tiltag på skolen indebærer bl.a. at lærerne går mere rundt i skolens yderkantsområder, og at børnene - ledsaget af en voksen - følges ad i store grupper til andre instituttioner såsom fritidsordninger. Men derudover holder skolen sig til politiets anvisninger.

»Politiet siger, at vi ikke har grund til bekymring, og at vi kan sende børnene hjem fra skole, mens de arbejder på sagen.«

De nu i alt fem sager med børnelokkere nord for Aarhus er endnu ikke opklarede, lyder det fra Østjyllands Politi. Hændelserne er fundet sted inden for en afstand af 20-40 kilometer af hinanden.

For to måneder siden - den 14. august - kontaktede en mand i en hvid varevogn en 11-årig dreng på Søndergade ved Kvickly i Hadsten. Manden spurgte drengen, om han ville med ud og køre, hvilket fik drengen til at flygte. For et halvt år siden - i slutningen af marts - blev en 13-årige pige antastet af en mand i Hadsten, som forsøgte at lokke pigen ind i hvid varevogn. I begyndelsen af marts cyklede en pige hjem fra Rismølleskolen, da hun blev antastet af en fremmed mand, som sagde, at han kendte hendes forældre og ville følge hende hjem.