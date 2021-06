»Skru lige lidt ned!«

Sådan lyder opfordringen fra politiet efter nogle dage med en del musik og larm udendørs efter sengetid.

For det er sommer med studenterfester og Sankt Hans, og det kan i den grad mærkes hos politiet.

Og en del søvnløse naboer.

Hos Nordsjællands Politi har der det seneste døgn været 31 tilfælde at såkaldt »musik til ulempe,« hvor politiet er rykket ud og bedt folk om at skrue ned.

»En af årsagerne er nok, at nattelivet stadig er lidt begrænset på grund af corona. Det var i hvert fald tilfældet sidste år. Og så betyder det gode vejr og studenterfesterne også en del.«

Det siger politikommissær og leder af vagtcentralen ved Nordsjællands Politi, Ole Hestbæk.

Politiet i Nordsjælland kommer med følgende gode råd til både de unge:

»Vis hensyn. Tænk på hinanden og på, at naboerne nok ikke er interesserede i at være med til festen,« siger han og tilføjer, at tolerancen bør går begge veje.

»Det er ment i en positiv ånd, for selvfølgelig skal der være en grænse, men husk på, at det typisk kun er nogle dage om året. Forsøg eventuelt at løse problemet med dialog med de unge, inden du ringer til politiet,« siger Ole Hestbæk.

Også Midt- og Vestsjællands Politi melder om en del uro de seneste dage.

»Hvert andet punkt på vores seneste døgnrapport handler om musik til ulempe. Det er som oftest unge mennesker, der fester i privaten eller på et offentligt sted,« siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard til B.T.

Fra onsdag aften og til torsdag morgen har politikredsen haft 20 anmeldelser af den karakter.

Han understreger dog, at det på ingen måde er værre end tidligere år.

»Det er 'same procedure as last year',« udbryder han.

»I sammenligning med en almindelig onsdag er det selvfølgelig mange anmeldelser, men når man tænker på, at det er studentertid og forholdsvis godt vejr, er det ikke meget,« siger han og tilføjer, at stort set alle de unge mennesker, der får uventet visit af ordensmagten, skruer ned med det samme.

»De ved det jo godt, når vi siger til dem, at de skal tænke sig lidt om og ikke spille så højt. Vi siger: 'Skru lige lidt ned', og det gør de uden problemer,« siger Martin Bjerregaard.

Kun ganske få tilfælde ender med, at politiet må beslaglægge musikanlæg som eksempelvis soundbokse.

Hos Københavns Politi melder vagtchef Henrik Svejstrup også, at støjniveauet onsdag aften og nat ikke har været værre tilsvarende tidspunkter de foregående dage.

»Det har været nogenlunde indenfor normalen og ikke så meget værre end de foregående dage,« siger han.