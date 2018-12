Mindst to glatføreuheld søndag betyder, at politiet opfordrer bilisterne til at koncentrere sig, når de sidder bag rattet.

»Kør forsigtigt og efter forholdene,« siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Henrik Andreasen.

Politikredsen har søndag formiddag måttet rykke ud til to glatføreuheld, efter at tøsne er dalet ned i og omkring hovedstaden.

Først ramte en personbil et træ.

Senere torpederede en varevogn et vejskilt og endte på siden i rabatten.

Heldigvis har der ikke været nogen i bilerne, der er kommet noget alvorligt til, fortæller Henrik Andreasen.

Overordnet glider trafikken lyder det, men vejrliget og uheldene i betragtning gør, at vagtchefen opfordrer til forsigtighed.

»Der er glat derude, og det bør jo egentlig ikke komme bag på folk.«

»Men man kan sige, at det er første dag, der ligger sne, og det kommer så bag på nogle, hvor glat der er,« siger Henrik Andreasen.

Også Vejdirektoratet opfordrer ifølge Ritzau til at køre pænt, selvom trafikken glider fint, lyder det.

»Vejene er dog lidt våde, som man skal lige være lidt forsigtig og sørge for at holde afstand,« siger vagthavende Nicholas Petersson.