»Det er meget utrygt for de unge.«

Sådan lyder det fra Henning Præstegaard, der er politiassistent og med i den lokale efterforskningsenhed i Herning, der lige nu efterforsker de to forsøg på bortførelser, der har ramt byen den seneste uge.

Begge gange har det været unge kvinder, der har været på vej hjem fra byen efter midnat.

Han fortæller, at Midt- og Vestjyllands Politi allerede har øjne rettet mod fredagens store begivenhed, der vil sende tusinder af unge mennesker ud i nattelivet – J-dag.

»Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er J-dag i dag. Vi har ekstra patruljer på vejene i aften. De er briefet om, at det her er sket.«

»Vi vil også henover den kommende weekend sætte ekstra patruljer ud for at intensivere efterforskningen og patruljeringen. Det er både i Herning og den nærmeste omegn,« siger Henning Præstegaard.

Han fortæller, at politiet på nuværende tidspunkt ikke ved, om de to formodede gerningsmænd kommer fra byen.

»De kan også komme langvejs fra,« lyder det og han fortæller, at de nærmeste politikredse er orienteret om hændelserne.

Mørkeblå Ford Focus

I nat forsøgte to mænd at hive en 18-årig kvinde ind i en mørkeblå stationcar ved Th Nielsens Gade 33 i Herning.

»Kvinden satte sig voldsomt til modværge, og det lykkedes hende at slippe fri og løbe fra stedet. De to mænd kørte herefter fra stedet,« fortæller politiassistenten fra Herning.

Overfaldet fandt sted omkring 00.50, og den 18-årige kvinde har beskrevet de to mænd og deres bil. En mørkeblå Ford Focus.

Signalement af formodede gerningsmænd Formodede gerningsmænd Henning Præstegård fortæller videre, at de to kvinders beskrivelser af mændene har mange ligheder. Den ene mand beskrives som 25-30 år. 180-185 centimeter høj. Brunlig i huden og udenlands udseende. Manden var iført mørkt tøj og hue. Han havde muligvis fuldskæg. Den anden beskrives ligeledes som 25-30 år. 180-185 centimeter høj. Brunlig i huden og udenlands udseende. Mørkt tøj med sort trøje og lysere bukser og kasket.

Hening Præstegaard fortæller, at den indledende efterforskning peger på, at der kan være tale om de samme mænd, der natten til søndag ligeledes forsøgte at bortføre en 22-årig kvinde.

»Sagen fra i nat er meget identisk med den sag fra søndag,« siger Henning Præstegaard.

Første forsøg

Natten til søndag forsøgte to mænd omkring klokken halv tre at bortføre en ung 22-årig kvinde, oplyste Midt- og Vestjyllands Politi søndag til B.T.

Kvinden havde været i byen i Herning og var på vej hjem på det pågældende tidspunkt.

En Ford Focus stationcar stoppede op ud for hende.

To mænd trådte derefter ud, tog fat i kvinden og forsøgte at tvinge hende ind i bilen.

Men kvinden kæmpede så voldsomt imod, at det lykkedes hende at undslippe.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.