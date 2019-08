Københavns Politi har allerede været i forbindelse med flere end 110 personer, der har henvendt sig efter eksplosionen ved Skattestyrelsen tirsdag.

Onsdag efterlyste Københavns Politi personer, der kunne ligge inde med viden om eksplosionen tirsdag aften, og det har kastet en lang række henvendelser af sig.

»Det er virkelig overvældende, hvor mange borgere, der har taget kontakt til os. Det er en stor hjælp for efterforskningsgruppen, som blandt andet bruger vidnefortællingerne til at kortlægge interessante personers bevægelser i området i tiden op til og efter eksplosionen,« siger Jørgen Bergen Skov i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Derfor opfordrer vi stadig alle, der endnu ikke har talt med os, som har befundet sig i området i den omtalte tidsperiode, til at tage kontakt til os på 1-1-4.«

Jørgen Bergen Skov tilføjer, at man i øjeblikket har en omfattende efterforskning i gang, og at man er opmærksom på den store bevågenhed, sagen har.



»På nuværende tidspunkt kan vi desværre ikke fortælle flere detaljer om den – netop af hensyn til efterforskningen,« siger Jørgen Bergen Skov.

To personer befandt sig inde i bygningen tirsdag aften, men politiet kunne onsdag oplyse, at ingen af de to var kommet til skade som følge af eksplosionen, men på Nordhavn Station, ganske få meter fra Skattestyrelsens bygning, blev en person ramt af fragmenter fra eksplosionen.

Vedkommende henvendte sig ifølge politiet selv på skadestuen efterfølgende.

Katastrofale følger

Det er fortsat uklart, hvad der præcist er eksploderet, men den rådgivende ingeniør og erfarne sprængstofekspert Erik Krogh Lauritzen vurderede over for B.T. onsdag, at der formentlig var brugt en mængde sprængstof, der svarer til et halvt til et helt kilo af sprængstoffet TNT.

»Man kan regne sig frem til, hvor meget der præcist er brugt, men når jeg ser facaden på bygningen, så er det mit skøn, at der brugt i omegnen af et halvt til et helt kilo TNT,« forklarede han og understregede samtidig, at han udelukkende udtalye sig på baggrund af de billeder, han havde set fra stedet.

Erik Krogh Lauritzen fortalte videre, at det kunne have haft fatale konsekvenser, hvis nogen havde været tæt på den voldsomme eksplosion.

»Hvis du står tæt på eksplosionen, så vil der antageligt være en risiko for, at du får smadret dine ører, og at du vil få lungeskader. Jeg vil umiddelbart tro, at står man meget tæt på, så vil man kunne være blevet alvorligt skadet.«

»Om man vil dø af det, kan jeg ikke udtale mig om, men det vil være temmelig katastrofalt at være i nærheden.«