Tre kvinder blev tirsdag anholdt, efter Nordsjællands Politi modtog en anmeldelse om, at en studerende på HF & VUC Nordsjælland var bevæbnet med en pistol. De er dog blevet løsladt igen - og politiet undersøger nu, om der var tale om falsk anmeldelse.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag.

Nordsjællands Politi rykkede tirsdag formiddag talstærkt ud til VUC og HF Nordsjælland i Helsingør. I begyndelsen lød der rygter om, at der var affyret skud på skolen, og at en person var blevet ramt, men det var ikke korrekt.

Nu oplyser politiet, at man rykkede ud til skolen, efter man klokken 09.01 modtog en anonym telefonisk anmeldelse om, at der befandt sig en studerende bevæbnet med en pistol på skolen.

'Anmelderen nævnte et fornavn på en kvindelig studerende, og da der var tre kvinder tilmeldt skolen med det fornavn, gik politiet straks i gang med at lede efter dem. To af disse kvinder blev kort efter anmeldelsen anholdt af politiet på selve skolen, mens den tredje kvinde senere blev anholdt på sin bopæl i Kokkedal', oplyser politiet.

De tre kvinder blev efterfølgende afhørt, før de blev løsladt igen.

'Efterforskningen pegede ikke i retning af, at nogen af dem havde været bevæbnet', skriver politiet i pressemeddelelsen.

I løbet af tirsdag formiddag blev skolen undersøgt med blandt andet sprængstofhunde, men der blev ikke fundet noget.

»Vi tager selvfølgelig sådan en anmeldelse meget seriøst, og derfor var vi til stede med det helt store beredskab. Der blev dog ikke fundet våben, og jeg vil i den forbindelse gerne slå fast, at der ikke på noget tidspunkt har været en farlig situation på skolen, selvom det naturligvis har set voldsomt ud,« fortæller vicepolitiinspektør Carsten Spliid fra Nordsjællands Politi.

Nu efterforsker politiet derfor videre i en anden retning, da der ikke er noget, der tyder på, der har været en bevæbnet person på skolen.

»Vi efterforsker dagens hændelse i flere retninger, og en af de retninger er, hvorvidt der er tale om en falsk anmeldelse. Det er dog alt for tidligt i efterforskningen til, at vi kan konkludere noget,« siger Carsten Spliid.

Nordsjællands Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen.