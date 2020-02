Natten til torsdag har politiet i Nordjylland efter den 73-årige Lili Thomsen med med hunde, helikopter og drone.

Den ældre kvinde forlod sit hjem i Hjørring midtby omkring klokken 21 onsdag aften, skriver politiet på Twitter.

Hun er dement og har svært ved at finde hjem.

Politiet opfordrer beboer i området til at kigge efter Lili i haver, udhuse og opgange, hvor hun kan tænkes at have søgt ly.

Nordjyllands Politi efterlyser 73-årig Lili Thomsen, som er bortgået fra sin bopæl i Hjørring midtby. Hun er sidst set ca. kl. 21:00. Lili er dement, og har svært ved at finde hjem. Hun er ca. 165 cm. høj, kraftig af bygning, lyst hår. Iført rød jakke og blå cowboybukser. — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) February 6, 2020

Træffes Lili, så et hurtigt opkald til politiet. På forhånd tak for hjælpen. / Vagtchefen #politidk pic.twitter.com/ajxFkvDdYk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) February 6, 2020

I forbindelse med eftersøgningen får politiet hjælp fra Beredskabsstyrelsen.

Lili Thomsen beskrives som 165 centimeter høj. Kraftig af bygning.

Hun har lyst hår, og da hun forsvandt, var hun iført en rød jakke og blå cowboybukser.

Ser du Lili Thomsen, så kontakt Nordjyllands Politi på telefon 114.