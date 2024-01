Politiet i Nordjylland efterlyser den 28-årige Oliver Friedrich, som ikke er set siden søndag eftermiddag.

Her forlod han det opholdssted i Vrå, hvor han bor.

Natten til mandag efterlyser politiet han derfor blandt andet på det sociale medie X.

»Han har ikke sin telefon med, og personalet er bekymret for ham, da han ikke har overtøj på,« skriver politiet.

Derfor opfordrer politiet beboerne i Vrå om at kigge i udhuse, skure og kældre med videre for at tjekke, om den unge mand skulle have søgt ly der.

Oliver Friedrich beskrives som spinkel af bygning med mørkebrunt hår.

Siden politiet har efterlyst Oliver, har vidner henvendt sig og fortalt, at de har set en mand svarende til signalementet søndag eftermiddag.

I den forbindelse har politiet delt et billede af den savnede, hvor man kan se ham med nytårshatten.

Her skulle han være iført en guldfarvet nytårshat.

Hvis du ser ham eller ved, hvor han er, så kontakt Nordjyllands Politi på telefon 114.