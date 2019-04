Tre demonstrationer vil mandag finde sted i Albertslund. Bag den ene står partistifter Rasmus Paludan.

Stifteren af det islamkritiske parti Stram Kurs, Rasmus Paludan, vil mandag eftermiddag møde op til sin varslede demonstration i Albertslund.

Det samme vil et større antal betjente, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse. Årsagen er, at en Paludan-demonstration søndag udløste uroligheder flere steder i København.

'Vi har søndagens hændelser i København i baghovedet, og vores indsats er dimensioneret derefter,' siger politiinspektør Mogens Lauridsen.

I alt tre demonstrationer vil finde sted i Albertslund ved Havrens Kvarter i tidsrummet 16-21.

Den ene demonstration er Rasmus Paludans, mens de to andre har meldt sig på banen efterfølgende.

Politiinspektøren ønsker ikke at kommentere politiets operative planlægning. Dog lyder det, at politiet 'vurderer situationen tæt og løbende og agerer derefter'.

'Vi vil være til stede i lokalområdet i løbet af dagen for at skabe tryghed for borgerne og senere for at sikre en fredelig afvikling af demonstrationerne.'

'Jeg vil opfordre alle i området til at opføre sig fredeligt og følge politiets anvisninger, så afviklingen kan ske på en hurtig og rolig vis,' siger Mogens Lauridsen i pressemeddelelsen.

23 personer blev anholdt i kølvandet på urolighederne i København søndag.

/ritzau/