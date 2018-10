Nordsjællands Politi har fredag besluttet, at man ikke vil foretage en nærmere efterforskning i sagen om en større brand på Dyrehavsbakken onsdag.

»På baggrund af afhøringer af øjenvidner ude på stedet er det blevet vurderet, at der ikke er behov for at foretage en undersøgelse af brandårsagen,« siger pressevagten hos Nordsjællands Politi til TV 2 Lorry fredag.

Hvor i restauranten branden opstod er fortsat uklart, men ifølge politiet ligger der altså ikke en kriminel handling bag.

Torsdag blev det ellers meldt ud, at Nordsjælllands Politi ventede på, at sluknings- og oprydningsarbejdet var færdiggjort hos brandvæsenet, så man kunne komme ind i bygningerne og foretage en yderligere undersøgelse af årsagen til branden.

Men den beslutning er nu droppet, da politiet ikke længere finder det væsentligt med en teknisk undersøgelse.

En anden årsag til, at man nu dropper at finde brandårsagen, er, at onsdagens brand fik bygningerne til at styrte sammen.

En kran måtte derfor arbejde på stedet med at få løftet dele af bygningen væk, så brandfolkene kunne slukke gløderne under de sammenstyrtede bygninger.

»Derfor ligger store dele af det, man skulle have undersøgt yderligere, i dag i en stor container.«

»Så det er stort set umuligt at foretage en undersøgelse.«

Det siger den presseansvarlige hos Nordsjællands Politi til TV 2 Lorry.

Selv om situationen er trist for Dyrehavsbakken i dag, så er det langt fra første gang, at man står i en situation med en voldsom brand i den gamle forlystelsespark.

Så sent som i november sidste år blev brandfolk kaldt ud til en brand.