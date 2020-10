Maj Britt Hansen fik lørdag den værst tænkelige besked, en mor kan få, da to betjente mødte op hjemme på hendes adresse i Aarhus.

»De sagde, at der var sket noget med min søn. At han var blevet skudt, og at det var politiet, der havde skudt ham. Derefter rodede det hele bare sammen for mig,« fortæller den sønderknuste mor over telefon til B.T.

Hvad der skete i minutterne op til, at politiet trak deres tjenestevåben mod Oliver Dalgaard, har siden været et kæmpe mysterium for familien.

»Vi har ingenting fået at vide,« siger moren.

Østjyllands Politi har i en pressemeddelelse oplyst, at politiet klokken 11.19 kørte ud til en adresse i Kaløvigparken ved Hornslet efter at have modtaget en anmeldelse om, at en mand bevæbnet med en kniv opførte sig truende. Det videre hændelsesforløb bliver nu undersøgt af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Da Oliver Dalgaards mor og søster fik ham at se på Skejby Sygehus, var han indhyldet i peberspray.

»Når vi lagde ansigtet ned til hans, begyndte det at svide i øjnene,« siger Maj Britt Hansen, der har givet B.T. lov til at bringe billeder af hendes søn.

De mener derfor, at politiet først har forsøgt at pacificere Oliver Dalgaard med peberspray og dernæst har affyret deres tjenestevåben. Mindst fem skud ramte Oliver Dalgaard i mave, bryst, skulder, arm og ben.

På Skejby Sygehus fik han 200 portioner blod og gennemgik flere operationer.

»Vi fik ingenting at vide af politiet. Det var en læge, der fortalte os, at han var blevet skudt fem gange,« siger den sorgramte mor.

Oliver Dalgaard havde ingen forhistorie med psykiatriske lidelser. Han havde tidligere været dømt for vold, men ifølge Maj Britt Hansen har han aldrig overfaldet tilfældige eller opført truende over for politiet.

»Han var en sød og almindelig, god knægt. Han har siddet i fængsel, men han var ikke en, der var syg i hovedet og gik rundt og slog folk ned for ingenting. Vi ved ikke, hvorfor han pludselig endte i den situation,« siger hun.

Ved at tale med naboer har Maj Britt Hansen og hendes datter forsøgt at stykke sammen, hvad der førte til Oliver Dalgaards død, men hvad der præcist er sket, hensvæver i uvished. Episoden udspandt sig ved hans egen lejlighed i Kaløvigparken.

Selv hvis Oliver Dalgaard har opført sig truende over for politiet, kan Maj Britt Hansen ikke forstå, hvorfor han skulle skydes fem gange.

»Jeg kan slet ikke få det til at passe. De har jo slået ham ihjel. Det har de. Det var overhovedet ikke nødvendig at slå ham ihjel. De kunne bare have ladet ham blive inde i lejligheden og have talt ham til ro. Det giver ingen mening, at de har taget hele hans liv fra ham,« siger hun.

Hvis politiet har opfattet ham som truende, er de så ikke nødsaget til at handle?

»Jo, det må de godt, hvis der er fare, men de kunne prøve at snakke ham til ro og holde sig på afstand. De kunne måske have fået fat i en psykolog der kunne have snakket med ham. Jeg er så vred på det politi,« siger hun.

Vreden deler hun med Oliver Dalgaards far, kunstmaleren Martin Dalgaard, der mener betjentene har overreageret.

»Jeg synes, det er fejt, at de har skudt ham fem gange. Det er jo ikke nogen cowboy-film. Det er fuldstændig råddent,« siger han.

Maj Britt Hansen fortæller, at Oliver Dalgaard forsøgte at få styr på sit liv og havde tilmeldt sig et søfartskursus.

Oliver Dalgaard med sin far Martin Dalgaard. Vis mere Oliver Dalgaard med sin far Martin Dalgaard.

»Han ville gerne ud at sejle. Han ville gerne have et arbejde og et normalt liv. Nu får han aldrig en chance til,« siger hun.

Både Østjyllands Politi og Den Uafhængige Politiklagemyndighed har afvist at kommentere hændelsesforløbet, der nu bliver efterforsket.

»Vi er i gang med at lave en tilbundsgående efterforskning af sagen og skal have alle aspekter af sagen belyst. Jeg kan ikke udtale mig om hændelsesforløbet, som vi er i gang med at afdække, ligesom jeg ikke kan udtale mig om de konkrete efterforskningsskridt,« har Katrine Palm Hansen, der er chefkonsulent i Den Uafhængige Politiklagemyndighed, tidligere udtalt til B.T.

Udover sin far og mor efterlader Oliver Dalgaard sig en nevø og en niece.