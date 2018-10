Den seneste tids skyderier i København og omegn bunder i en konflikt mellem Brothas og en gruppe, politiet kalder NNV-gruppen.

Hidtil har politiet af princip ikke ønsket at sætte navn på de to grupperinger, men navnene på grupperne fremgår af en konfliktvurdering, der er udarbejdet af Nationalt Efterforskningscenter (NEC) i Rigspolitiet.

En konfliktvurdering er et dokument, der vejleder Kriminalforsorgen i behandling af sager om prøveløsladelse og udgang.

Ifølge straffelovens §38, stk. 5 kan en person ikke prøveløslades, hvis den dømte har tilknytning til en gruppe af personer, der er involveret i en konflikt.



Det er NEC's vurdering, at konflikten mellem de to grupper i de seneste tre måneder har resulteret i voldelige hændelser, og at der er anvendt skydevåben.

»NEC vurderer endvidere, at Brothas har stået bag en eller flere voldelige hændelser af denne karakter, som er rettet mod NNV-gruppen, og at NNV-gruppen tilsvarende har stået bag en eller flere voldelige hændelser af denne karakter, som er rettet mod Brothas. NEC vurderer herudover, at hændelserne har fundet sted som led i konflikten mellem disse grupperinger.«

Brothas udspringer af det socialt belastede boligområde Mjølnerparken på Ydre Nørrebro. Banden har i årevis ligget i forskellige interne og eksterne konflikter.

Sidste år lå banden i krig med storbanden Loyal To Familia (LTF). Krigen førte til, at tre personer blev dræbt, og 25 personer er ramt af skud, heriblandt syv tilfældige ofre.

Under krigen mod LTF mistede et toneangivende Brothas-medlem livet, og et andet højtstående medlem - der agerede talsmand for gruppen - blev såret ved samme skudepisode.

NNV-gruppen er som gruppe mindre kendt. Torben Svarrer har tidligere sagt, at konflikten bunder i et internt opgør i en gruppering med tilknytning til Mjølnerparken i København.

»Det er formentlig toneangivende medlemmer, der er trukket i hver sin retning og har fået nogle andre med. En del af gruppen er trukket ned omkring Hundige og Greve-området og har slået sig sammen med nogle der,« har han tidligere sagt til B.T.

I sidste uge foretog politiet en stribe anholdelser af bandemedlemmer i København.