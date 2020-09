Der er ingen grund til at rose de unge, der festede lørdag aften og natten til søndag i København.

Sådan lyder det fra ledende politiinspektør Peter Dahl fra Københavns Politi.

- Det ser ikke ud til at opsangen fra politiet har virket synderligt. Vi har haft travlt med at få de unge til at holde afstand, siger han.

Blandt andet måtte politiet lukke en privatfest i Nordhavn med omkring 300 deltagere.

Opdateres...