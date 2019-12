Måske har de slået en latter op i kommunikationsafdelingen hos Midt-og Vestjyllands Politi, da de tirsdag udsendte en ellers offentlig advarsel på Twitter.

Det ellers alvorlige budskab til kredsens trafikanter blev formidlet på en ganske særlig måde.

Kredsens trafikanter blev advaret mod at have hunde siddende på deres skød, når de kører bil.

Opfordringen sker som reaktion på et usædvanligt blitz-foto taget af en af politiets fotovogne.

Det kan godt være, vovsen er god som vagthund derhjemme. Men lad være at satse på, den er på vagt for dig, når du kører bil. Bilisten her overtræder ikke bare fartgrænsen, men også reglerne om, at føreren skal have frit udsyn. Pas nu på jer selv og hinanden i trafikken. #politidk pic.twitter.com/ST1MbqzfHM — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) December 17, 2019

'Det kan godt være, vovsen er god som vagthund derhjemme,' skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

'Men lad være at satse på, den er på vagt for dig, når du kører bil. Bilisten her overtræder ikke bare fartgrænsen, men også reglerne om, at føreren skal have frit udsyn.'

Flere brugere på Twitter har dog bidt mærke i, at det ikke blot er føreren, der som vanlig er blevet censureret.

Også den plyssede hund, der sidder på chaufførens skød, er blevet censureret med en bjælke foran øjnene.

Tirsdag aften var det ikke muligt for Midt- og Vestjyllands Politi at forklare B.T., hvorfor hundens øjne også er censureret. Kunne det skyldes et hensyn til den anonyme hunds fremtidige jobmuligheder?

Det står uklart hen. Og måske en vittighed kun bliver ringere, hvis den skal udpensles.

Danmarks Radio har forhørt sig, hvorfor det kan være risikabelt for bilister at have hunden på skødet under kørslen.

»Hunden overtager jo ens opmærksomhed fra det primære – nemlig at køre bil. Man har ikke mulighed for at reagere på samme måde, fordi ens manøvremuligheder med rattet jo også er meget begrænset,« siger vicepolitiinspektør Henrik Glintborg fra Midt- & Vestjyllands Politi til DR.