Københavns Vestegns Politi søger nu vidner i forbindelse med den sprængning, som fandt sted tidligt om morgenen torsdag den 20. oktober i Gladsaxe.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

I den forbindelse offentliggør politiet nu overvågning af den mulige gerningmand, som du kan se øverst i artiklen.

Videoovervågningen viser en person, der ankom til stedet på cykel omkring kl. 04:40. Politiet vurderer, at denne mand kan være gerningsmanden.

»Vi er klar over at overvågningsbillederne ikke er af bedste kvalitet – men vi håber dog, at offentligheden kan hjælpe i denne sag,« siger vicepolitiinspektør Peter Malmose.

Borgere, der har hørt eller set noget usædvanligt i området torsdag den 20.10.22 omkring kl. 04:40 eller i dagene op til den 20. oktober, bedes derfor kontakte politiet.

Ingen kom til skade i forbindelse med eksplosionen, der skete på Vandtårnsvej. Dog var der skader på ejendommen samt på flere vinduer i nabobygningen.

Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste blev tilkaldt og man valgte at foretage undersøgelser af nabobygningen. Det krævede en evakuering af omkring 250 medarbejdere.

»Det er fortsat ikke muligt for os at udtale sig om motiv – men vi efterforsker bredt,« siger vicepolitiinspektør Peter Malmose.

Har du oplysninger i sagen, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes hele døgnet på 43861448.