Politiet beder fortsat om hjælp i sagen om Mia, melder politiet fredag.

Vidner søges, ligesom man offentliggør billeder af den bil, man forbinder med Mia-sagen.

Politiet har nemlig brug for meget præcise oplysninger den sorte Golfs færden. Det er her, offentligheden bedes række ud til politiet.

»Vi søger efter vidner, der har set denne Golf i Hammer Bakker i tidsrummet fra cirka kl. 06.30–07.30 søndag den 6. februar,« siger Frank Olsen, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi.

Foto: Nordjyllands Politi

På billedet ovenover kan man se, hvor det efterlyste køretøj præcist holdt i det pågældende tidsrum, oplyser politiet.

I alt har politiet fredag delt tre billeder af bilen.

Bilen er en sort Golf 2.0 TDI fra 2015 på papegøjeplader.

»Man skal hæfte sig ved, hvordan nummerpladen ser ud, mærket og formen på bilen. Ring til os på 1-1-4, hvis du har set den i Hammer Bakker i det tidsrum – tak for hjælpen.«

Foto: Nordjyllands Politi

Politiet ikke har nyt at tilføje om selve efterforskningen. Ikke andet, end man arbejder på højtryk i sagen.

»Vi har et omfattende arbejde foran os – og derfor kan vi heller ikke udtale os om detaljer i efterforskningen. Det er et stort hensyn til de pårørende og til at sikre ro omkring vores efterforskning,« siger Frank Olsen.

På et pressemøde torsdag aften bekræftede politiet, at man i Dronninglund Storskov har fundet dele af et menneske.

Politiet formoder, der er tale om Mia. To mænd på 36 år er sigtet i sagen.

Foto: Nordjyllands Politi

En af dem er varetægtsfængslet i fire uger, mens den anden er løsladt.

Løsladelsen er dog kæret til landsretten, der inden for den nærmeste fremtid skal tage byrettens kendelse op til vurdering.