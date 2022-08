Lyt til artiklen

To sidder allerede fængslet i sagen om et uhyggeligt knivstikkeri på Vesterbro i juni.

Nu vil Københavns Politi have sat den tredje mistænkte bag tremmer. Og derfor bliver han efterlyst offentligt – med både navn og billede.

Der er tale om den 34-årige Sahin Celal Gülfirat.

»Vores mistænkte ved godt, at vi leder efter ham, og derfor opfordrede vi ham til at melde sig selv,« lyder det fra politikommissær Rasmus Nielsen.

Politiet efterlyser Sahin Celal Gülfirat

Han henviser til, at Københavns Politi allerede 12. august offentligt opfordrede den mistænkte til at henvende sig til politiet.

»Det har han ikke gjort, og derfor rækker vi nu ud til borgerne, så vi forhåbentligt kan få oplysninger om, hvor han færdes eller opholder sig.«

Sammen med en 25-årig mand og en 20-årig kvinde er Sahin Celal Gülfirat mistænkt for at have udsat en 29-årig mand for flere knivstik 22. juni.

Det er politiets mistanke, at de tre personer denne sommerdag opsøgte den forurettede på en adresse på Vesterbro, hvor de stak ham med en kniv og slog ham med en økse.

Adskillige politibiler holdt parkeret på Vesterbrogade efter overfaldet.

Straks efter blev den 29-årige kørt på hospitalet, hvor meldingen hurtigt var, at hans tilstand ikke var kritisk.

Ikke længe efter overfaldet blev den 20-årige kvinde anholdt og sigtet i sagen.

Dagen derpå blev hun fremstillet i grundlovsforhør, hvor dommeren besluttede at fængsle hende.

Lidt over en måned senere blev den 25-årige mand så anholdt i Nordsjælland og blev dernæst også sendt bag tremmer. Fængslingerne er onsdag blevet forlænget med henholdsvis to og fire uger, mens efterforskningen fortsætter.

Begge grundlovsforhør foregik bag lukkede døre, men allerede da den 20-årige kvinde blev fremstillet, lød det i sigtelsen, at de ifølge politiets mistanke havde været tre om knivoverfaldet.

Den tredje, Sahin Celal Gülfirat, bliver af politiet beskrevet som værende omtrent 170 centimeter høj og almindelig af bygning.

Hans hår er ifølge politiet kort og har samme farve som hans fuldskæg: Sort.

Den 34-årige beskrives desuden som brun i huden og med en rød dråbe tatoveret under sit venstre øje.

På venstre hånd har han en tatovering af Cleopatra, mens der på højre hånd er tatoveret skudhuller og ordet 'king'. Et ansigt er afbilledet på hans højre underben, lyder det videre.

Har man oplysninger om, hvor Sahin Celal Gülfirat befinder sig, henviser politiet til, at man tager kontakt på 1-1-4.