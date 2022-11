Lyt til artiklen

Politiet har nu endeligt fastslået identiteten på de tre personer, der i midten af oktober blev fundet døde i Præstø.

Der er tale om datter, mor og far. Og det er politiets mistanke, at sidstnævnte slog de to andre ihjel.

Det fastslår Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi nu i en pressemeddelelse, hvori det også lyder, at man i en vis forstand betragter sagen som afsluttet.

»Selvom vi nu er sikre på hændelsesforløbet, så udestår der fortsat noget efterforskning i sagen. Men overordnet set betragter vi sagen som afsluttet,« fortæller vicepolitiinspektør Rune Dahl Nilsson.

I dagevis søgte dykkere og sporhunde på vandet i Præstø Fjord. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere I dagevis søgte dykkere og sporhunde på vandet i Præstø Fjord. Foto: Presse-fotos.dk

Det er netop Rune Dahl Nilsson, der har stået i spidsen for den efterforskning, der med stor mystik blev indledt 10. oktober.

Talstærkt rykkede politiet til den sydsjællandske havneby, og med hunde og helikopter blev en storstilet eftersøgning indledt.

I første omgang tilbageholdt politiet dog oplysninger om, hvem man ledte efter. Man lod offentligheden vide, at der var tale om »et mistænkeligt forhold«.

To dage senere delte politiet dog baggrunden for sin tilstedeværelse i byen:

En 49-årig mand var fundet død på en adresse på Svanevej, og en 30-årig kvinde og hendes 11 måneder gamle datter var forsvundet.

Politiet arbejdede længe på familiens adresse på Svanevej. Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Politiet arbejdede længe på familiens adresse på Svanevej. Foto: Steven Knap/Byrd

Nogle dage efter, 18. oktober, blev de begge fundet i Næbskoven.

Det var blevet dræbt, lød det fra politiet, der samtidig fastslog, at man ikke havde mistanke om, at der var andre involverede i sagen end de tre døde. Og at den 30-årige kvinde ikke havde noget med mandens død at gøre.

Alt tydede altså på, at der var tale om årets 11. danske partnerdrab. Og det er også det, politiet sætter direkte ord på.

»På baggrund af den intensive og meget omfattende efterforskning af sagen har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi klare indikationer af, at den 49-årige mand har dræbt kvinden og den 11 måneder gamle pige,« lyder det i førnævnte pressemeddelelse, der fortsætter:

»Han har herefter gemt dem i Næbskoven og nogle dage senere begået selvmord.«