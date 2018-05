Midt- Og Vestsjællands Politi frygter, at en kvinde kan være druknet, efter der lørdag aften blev fundet et sæt løbetøj midt på stranden.

Lørdag aften klokken 18.39 fandt en tilfældigt forbipasserende et sæt løbetøj, der var efterladt på stranden ved Lynghusvej mellem Nykøbing Sjælland og Rørvig.

Sættet bestod af et par løbebukser, en grå t-shirt med en blå uge på, en sort sportsbh samt et par sokker og et par sko.

Der var hverken nøgle eller håndklæde ved tøjet. Den forbipasserende blev stående i 20 minutter og spejdede efter ejermanden, men forgæves.

Politiet har siden undersøgt stranden nøje, men har heller ikke haft held med at finde kvinden, der må formodes at have efterladt tøjet. Derfor frygter politiet, at hun kan være druknet.

Der er sendt helikopter og redningsbåde til området for at søge i havet ud for Lynghusvej.

Politiet vil meget gerne i forbindelse med personer, der har en ide om, hvem tøjet tilhører. Politiet kan kontaktes på telefonnummer 114.