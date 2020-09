Fyns Politi har torsdag delt en video af den mand, som de mener dræbte en mand i Vollsmose 24. juni i år.

Med billede- og videomateriale håber politiet, at man kan finde frem til, hvem der afgav de skud, der dræbte en uskyldige 31-årig mand og sårede en anden.

'Politiet er overbevist om, at den formodede drabsmand er på den ene af de videoer, som nu bliver offentliggjort,' lyder det i en pressemeddelelse fra Fyns Politi, inden det tilføjes;

'På den anden video, som politiet i dag offentliggør, ses den person, som politiet mener skød mod en 31-årig mand, som blev hårdt såret. Denne 31-årige mand har relationer til den ene af de to rivaliserende grupper i området.'

Politikommissær Carsten Dichmann fra Fyns Politi udtaler, at man indtil nu har haft holdt kortene tæt på kroppen.

»Når vi nu går ud med video, billeder og også med en beskrivelse af gerningsmændenes flugtrute, så er det fordi, at vi gennem en omfattende efterforskning nu har fået fastlagt, hvad der faktisk skete. Derfor har vi nu også en formodning om, at nogen derude kan hjælpe os med at fastslå, hvem gerningsmændene er.«

Ifølge politiet var skudepisoden en kulmination på en længerevarende konflikt mellem to grupperinger i Vollsmose og Korsløkke.

I forbindelse med skudepisoden har politiet fundet to våben i Odense Å. Der er tale en henholdsvis en 9 mm pistol og en 7,65 mm pistol.

De to pistoler blev ifølge politiet anvendt af to personer fra den ene af de to grupperinger.

»Det er vores klare opfattelse, at A og B (de to personer, red.) vidste, hvem de gik efter. De trak pistolerne umiddelbart efter, de stod af scooteren og gik frem mod stedet, hvor den 31-årige mand fra Gruppe 2 stod, og så skød de mod ham. Derefter var det deres plan at flygte samme vej, de var kommet, men den plan holdt ikke,« siger Carsten Dichmann i pressemeddelelsen.

Opdateres...