Østjylland Politi beder offentligheden om hjælp til at finde en mistænkt for et forsøg på røveri i et apotek i Randers.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen fremgår det, at manden ankom ved apoteket klokken 06.30 onsdag 18. november.

Han henvendte sig til ekspedienten i apoteket og sagde, at hvis han ikke fik udleveret en række receptpligtige medicin, ville han røve apoteket.

Det kunne dog ikke lade sig gøre, forklarede ekspedienten.

Den efterlyste mand gentog sig selv og sagde, at han helst ikke ville stikke hende ned. Det lykkedes ham dog ikke at få udleveret medicinen.

Ekspedienten valgte alligevel sammen med apoteket at anmelde episoden. Dog er det ikke lykkedes for politiet at pågribe manden.

Og så er vi tilbage ved efterlysningen. Politiet har i den forbindelse udsendt følgende signalement:

Ca. 25-35 år

Ikke etnisk dansk, lys hud

Mørkt hår

Iført sort North Face-jakke, lysegrå hættetrøje, lysegrå joggingbukser og hvide Adidas-sko

Bar mundbind

Ligger du inde med oplysninger i sagen, bedes du kontakte Østjyllands Politi på telefon 1-1-4.