En 45-årig cyklist er nu i kritisk tilstand på Rigshospitalet.

Det sker, efter han mandag eftermiddag blev påkørt på Vibevej i Ringsted.

Men meget tyder på, at det ikke var et decideret uheld. For den 45-årige cyklist havde gestikuleret mod bilisten efter vedkommende havde kørt for tæt på ham. Det fik så bilisten til at køre den 45-årige mand ned med vilje. Det skriver TV 2 Øst.

»Det at påkøre nogen er så vanvittig en handling, og det giver ikke mening. At der nu ligger en mand og er så svært tilskadekommet, er jo ganske forfærdeligt,« siger Charlotte Tornqvist fra Midt- og Vestsjællands Politi til mediet.

Bilen beskrives som en ny Volkswagen personbil med koksgrå farve og skader på fronten af bilen.

Manden beskrives som almindelig af bygning, brun hud, sort hår og iført en sort t-shirt.

Hvis man har oplysninger i sagen, så opfordres man til at ringe 1-1-4.