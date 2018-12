Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi beder nu om hjælp til at opklare et røveri på Bogø.

Politiet har tirsdag eftermiddag delt et billede af en røver, der søndag 11. november 2018 begik et røveri mod Dagli'Brugsen i Bogø By.

Gerningsmanden beskrives som:

'Mand, ca. 180-185 cm høj, ukendt alder og fedladen (topmave). Han havde en sort eller mørkeblå dunjakke med turkis (blå/grøn) lynlås og indtræk på hætten.

Evt. spørgsmål kan rettes til politikommissær Jakob Fosgerau på tlf. 4132 8252. Foto: Politifoto Vis mere Evt. spørgsmål kan rettes til politikommissær Jakob Fosgerau på tlf. 4132 8252. Foto: Politifoto

Han havde sorte træningsbukser med to-tre striber ned langs benet, sorte sko, sorte handsker, og han havde en elefanthue med hul til øjne og mund på under røveriet.'

Gerningsmanden forlod Bogø Dagli'Brugs til fods nord om forretningen.

Håbet er, at nogen kan genkende gerningsmanden – eller som har set ham – eller om der er vidner, der har bemærket køretøjer, som have relevans for sagen, lyder det fra politiet.

Politiet vil også gerne høre fra folk, der har set noget mistænkeligt omkring Dagli'Brugsen søndag den 11. november eller i dagene op til gerningstidspunktet.

Røveriet skete klokken 20.05 på Bogø Hovedgade 131.