Tirsdag flygtede tre fanger, hvoraf to betragtes som farlige, fra Retspsykiatrisk afdeling i Middelfart, og onsdag morgen har en meldt sig selv. En af de 'farlige' fanger er dog stadig på fri fod.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

'I fortsættelse af tidligere udsendt pressemeddelelse kan det oplyses, at den ene af de 2 eftersøgte - Michael Kamari - til morgen kort før kl. 07 er tilbage på retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. Han meldte sig selv,' skriver politiet.

Samtidig vedlægger politiet et foto af en af de andre eftersøgte fanger, Anthony Knud Kold, der vurderes som farlig.

'Anthony Knud Kold er kendt for personfarlig kriminalitet. Rådet er fortsat, at man ikke selv forsøger at tage kontakt til eftersøgte eller forsøger at tilbageholde ham, men i stedet kontakter politiet,' lyder det i pressemeddelelsen.

Den eftersøgte Anthony Knud Kold. Foto: Fyns Politi Den eftersøgte Anthony Knud Kold. Foto: Fyns Politi

Anthony Knud Kold betragtes som farlig og beskrives således:

Anthony Knud Kold, mand, 31 år, 182 cm høj, kraftig af bygning, lyst hår, blå/grønne øjne, iført hvide tennissko, mørke bukser, sort hættetrøje, sort halvlang jakke og hvide handsker.

Han har tidligere ophold sig i Middelfart, hvor politiet også har søgt efter ham.

Politiet fraråder personer at tage kontakt til den eftersøgte, men råder til, at man observerer og kontakter politiet.

Vagtchef Torben Jacobsen har tidligere på morgenen oplyst til BT, at man i nat har modtaget en række henvendelser om de efterlyste.

»Der har været en del hevendelser i løbet af natten, dem har vi reageret på, men det har ikke givet noget resultat endnu, så vi arbejder ufortrødent videre,« siger vagtchef ved Fyns Politi, Torben Jacobsen.

Han tilføjer, at politiet har fået omkring 20-30 henvendelser i alt.

Personalet på Retspsykiatrisk afdeling i Middelfart kom hverken til skade eller blev truet under flugten.

Ved du, hvor de to personer befinder sig, kan du kontakte politiet på 114.