Som en advarsel til andre har politiet delt et billede af en kvindelig bilist, der mandag blev fanget i et uopmærksomt øjeblik i trafikken.

Billedet blev taget af en af politiets fotovogne, mens kvinden havde travlt med sin mobiltelefon bag rattet.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter tirsdag.

Kvindens fokus på mobiltelefonen gjorde, at hendes bil trak hen over midterstriben og endte i den modsatte vejbane.

'Heldigvis skete der ikke noget', oplyser politiet.

Udover at have siddet med en mobiltelefon bag rattet og være endt i den modsatte vejbane kunne politiets fotovogn også konstatere, at kvinden kørte 95 kilometer i timen på en strækning, hvor hun kun måtte køre 80 kilometer i timen.

'Kør bil, når du kører bil', lyder politiets opfordring derfor.