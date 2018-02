En 15-årig er søndag fortsat i koma efter at have indtaget et farligt stof, som han købte af en yngre mand.

En yngre mand, som har indrømmet at have solgt et amfetaminlignende stof til to 15-årige drenge, blev lørdag aften løsladt efter endt afhøring.

Det oplyser vagtchef Henrik Karlsen fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi. Politiet har dermed vurderet, at der ikke var grundlag for at kræve manden varetægtsfængslet.

De unge drenge blev akut indlagt fredag aften efter at have indtaget det farlige stof.

Den ene blev lørdag meldt uden for livsfare. Den anden er i koma. Søndag morgen er deres tilstand uændret, oplyser politiet.

Drengene købte stoffet fredag eftermiddag, hvorefter de indtog det. Lørdag klokken 19 anholdt politiet en yngre mand. Ved anholdelsen indrømmede han, at han havde solgt stoffet til drengene.

Politiet advarede efter episoden med de 15-årige drenge mod farlige stoffer, som er i omløb i Haslev. Eventuelle købere af amfetamin i Haslev opfordres derfor til ikke at indtage stoffet.

- Beskeden er stadig, at man skal lade være, sagde politiinspektør Kim Kliver lørdag aften.

- Og indtil vi har fuldstændig klarhed over i hvor stort omfang, det er delt, så skal man afholde sig fra at indtage det, fordi det kan være forbundet med livsfare at indtage det.

- Hvis man har købt stof i fredags, skal man lade være at indtage det. Det er farligt, for det er meget stærkt, og man kan rent faktisk dø af det.

